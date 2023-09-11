«Просто здорово»: в ЛДПР высоко оценили свой результат на выборах

ЛДПР получила на завершившихся накануне региональных выборах положительный результат, который превзошел все ожидания. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий сегодня на брифинге в Москве. По его словам, эксперты уже назвали либерал-демократов главной сенсацией политического сезона.

«Оцениваем кампанию просто здорово. ЛДПР здорово сильно укрепляется, прибавляет в результате. Мы уже видели в телеграм-каналах, в оценках политологов, результаты ЛДПР называют главной сенсацией нынешнего политического сезона. Мы активно движемся к тому, чтобы стать первой среди оппозиционных партий и второй политической силой в стране», – заявил Слуцкий.

Лидер либерал-демократов обратил внимание, что в семи регионах ЛДПР занимает второе место. «Наше отставание от ближайших соперников (в ряде субъектов РФ) сведено к статистической погрешности. В целом по стране наша партия продемонстрировала серьезный рост», – пояснил он.

«По результатам нынешнего политического сезона, рост, если смотреть в масштабах страны, федеральном масштабе, рост можно наблюдать только у двух партий – это «Единая Россия» и ЛДПР… Мы получили результаты даже сильнее, чем ожидали», – заключил Слуцкий.

Москва, Мария Соколова

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