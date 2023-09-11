«Есть нарушения и аномалии»: «Новые люди» вынесли урок из прошедших выборов

Партия «Новые люди» на прошедших региональных выборах вынесла урок «неуправляемости» с сейф-пакетами в четырех регионах, несмотря на улучшение результата по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил лидер партии Алексей Нечаев сегодня на брифинге в Москве. По его оценке, разница в числе принявших участие в электронном голосовании в Москве и по все России является аномалией.

«Партия «Новые люди» не видит проблем в целом в электронном голосовании, но конечно то, что у нас сегодня две системы голосования – одна во всей России, вторая в Москве – не очень понятно, зачем это надо. Потому что мы видим, что в целом в регионах ДЭГ – это 20% голосов от всех избирателей, может, чуть меньше, чуть больше. В Москве – 80%. Можно списать на то, что город современный и удобно, и лотереи разыгрывают, но в общем, это конечно похоже на какую-то аномалию… Во всей стране по одному, а в Москве по-другому. Наверное, на что-то указывает», – пояснил Нечаев.

Политик назвал главной новостью то, что «тема развития, обновления не потеряла свою актуальность», несмотря на напряженную ситуацию в России на фоне специальной военной операции и санкций. «Свидетельство этому то, что список партии «Новые люди» победил в 8-ми заксобраниях региональных парламентов. В прошлом году был один регион, где мы победили. Был одномандатный депутат, который победил на выборах, в этом году их пять… Это для нас очень важно», – отметил он.

«Но есть 4 региона, где по данным социологии тоже партия побеждала, но в итоге мы не прошли. И, думаю, пусть это останется на совести региональной власти. Ну, а для нас это урок, что надо наблюдателями закрывать все избирательные участки и все УИКи (участковые избиркомы), не давая возможности, чтобы что-то произошло неуправляемое», – подчеркнул политик.

Как полагает Нечаев, манипулировать результатами голосования дает возможность трехдневное голосование, которое было введено в период пандемии коронавируса – «музыка закончилась, а мы все танцуем». «Есть плюс в трехдневном голосовании, что это людям удобно. Не нужно в воскресенье в сентябре ехать с дачи, можно в пятницу проголосовать… Если руководство регионов действует в рамках закона и никаких нарушений нет, то это одна история. Но вот мы сейчас в нескольких регионах подали жалобы – явно что-то не то произошло с сейф-пакетами. Потому что две ночи бюллетени лежат в каком-то виде, например, нет актов передачи. Есть нарушения, которых, конечно, при доброй воле не было бы, поскольку есть люди, которые хотят выслужиться перед своими губернаторами, показать, что у них лучший результат. Или они, подделывая какие-то там сейф-пакеты, считают, что борются с американцами, что это их вклад в борьбу за независимость России, то, конечно, при этом это становится не здоровским», – сказал он.

«Мы вводили три дня (голосования на выборах) в связи с эпидемией коронавируса. По-моему, эпидемия уже близка к завершению. Поэтому, может быть, и здесь посмотреть, чтобы ограничиться одним днем… Хотя в Башкирии был один день голосования, но это не помешало, чтобы данные социологии и выборов разошлись... Поэтому здесь от доброй воли больше зависит», – добавил Нечаев.

Москва, Мария Соколова

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