В ВТО считают санкции против России угрозой для мировой экономики

Односторонние экономические санкции, введенные странами Запада против России, окажут негативное влияние на большинство экономик мира. Такие выводы содержатся в отчете Всемирной торговой организации (ВТО) за 2023 год.

В документе также отмечается, что признаки фрагментации торговли угрожают замедлением глобального роста и развития.

«Международный экономический порядок после 1945 года был построен на идее о том, что взаимозависимость между странами посредством расширения торговых и экономических связей будет способствовать миру и всеобщему процветанию. Сегодня это видение находится под угрозой, как и будущее открытой и предсказуемой глобальной экономики», – отметил глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала в предисловии к документу.

В докладе отмечается, что резкое усиление односторонних санкций угрожает будущему мировой экономики и может привести к ее фрагментации, и «заходить слишком далеко было бы контрпродуктивно». При этом отмечается, что сложности в двухсторонней торговле взаимосвязанных стран приводят к замедлению роста ВВП обеих.

«Торговая напряженность между Китаем и США привела к потере благосостояния в размере 0,3% ВВП в Китае и 0,1% ВВП в Соединенных Штатах. Аналогичным образом экономические санкции, введенные в отношении Российской Федерации в ответ на войну на Украине, по прогнозам, окажут негативное влияние на большинство экономик, при этом Российская Федерация столкнется с наибольшим падением реального ВВП», – говорится в докладе ВТО.

Напомним, в июле Банк России повысил прогноз роста российской экономики с 0,5-2% до 1,5-2,5%. Минфин РФ ожидает повышение ВВП по итогам года более чем на 2%.

Москва, Мария Соколова

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