Россия рискует получить новые западные санкции после переговоров Путина и Ким Чен Ына

США под предлогом расширения сотрудничества России и Северной Кореи могут добиться введения новых санкций, в том числе со стороны Южной Кореи. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на «круглом столе» в Москве с участием российских экспертов по международных отношениям.

В частности, сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН, профессор Павел Лешаков считает, что угроза санкций вполне реальна в связи с заявлениями о возможных поставках северокорейского оружия в РФ.

«КНДР занималась экспортом своих вооружений еще с 80-х голов. Поэтому ее оружие проверено в горячих точках на Ближнем Востоке. Но я не военный эксперт, чтобы оценить его качество. Тем более, считаю, что вот эти спекуляции о том, что «скоро эшелоны с боеприпасами, добровольцами пойдут на Запад», они играют на руку только нашим противникам, а не нашим интересам на Корейском полуострове. Это вброс такой западный, который был подхвачен нашими так называемыми экспертами», – подчеркнул он.

«На следующей неделе под это дело летит замминистра торговли США в Южную Корею, чтобы прессинговать южан, чтобы они ужесточили санкции не в отношении КНДР, где уже нечего делать им, а в отношении России. Здесь есть куда еще двигаться дальше, поскольку, как вы помните, наш президент на заводе «Звезда» спустил на воду два танкера – это на 90% технологии южнокорейские, которые продолжают пока с нами сотрудничать в этом отношении. Даже там до последнего момента оставались южнокорейские сварщики. Думаю, как раз будут давить на то, чтобы те немногие сферы сотрудничества, которые остались у нас, они под этим предлогом были приостановлены», – подчеркнул Лешаков.

Замглавы Департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Кику со своей стороны отметил, что Москве не следует афишировать свои договоренности с Пхеньяном, поскольку Вашингтон может воспользоваться данными из открытых источников, чтобы спровоцировать введение новых антироссийских санкций.

«Такого рода меры (односторонние санкции) не заставят ни Москву, ни Пхеньян свернуть с того пути, который выбрали лидеры обоих государств. Другое дело, что в двухсторонних отношениях нужно проявлять, скажем так, определенные меры, обеспечивающие сопровождение такого рода развития отношений. То есть, не всегда нужно выставлять напоказ или размещать в каких-то сетях ту информацию, которая сопровождала бы развитие двухсторонних отношений», – пояснил он.

«Например, когда я работал в Нью-Йорке, то после введения запрета на создание совместных предприятий с Северной Кореей американцы довольно оперативно получили информацию из открытых источников, и была попытка, в том числе, подвести под санкции тех российских лиц, которые участвовали в бизнесе с северокорейцами. Конечно же это им не удалось сделать, но, тем не менее, если мы будем соблюдать практику закрытия информации – и это сейчас активно осуществляется, думаю, что каких-то серьезных мер не последует», – отметил Кику.

Как сообщал «Новый День», координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 13 сентября, заявил, что США примут меры, если президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров достигнут договоренностей по наращиванию военно-технического сотрудничества.

Москва, Мария Соколова

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