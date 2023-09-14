Россия высылает двух сотрудников посольства США

Министерство иностранных дел России объявило первого и второго секретарей посольства США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна персонами нон грата. Дипломаты должны покинуть РФ в течение семи дней. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

О решении было объявлено главе американской дипмиссии в Москве Линн Трейси, которая была вызвана в МИД. Ей был предъявлен жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий Силлина и Бернстайна.

«Указанные лица вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством российским гражданином Р.Шоновым, которому за материальное вознаграждение давались задания, имеющие целью нанести ущерб национальной безопасности Российской Федерации. Послу США заявлено, что Дж.Силлин и Д.Бернстайн должны покинуть территорию России в течение 7 суток в статусе «persona non grata», – подчеркивается в сообщении МИД России.

«Противоправная активность дипломатического представительства США, включая вмешательство во внутренние дела страны пребывания, недопустима и будет решительно пресекаться. Российская сторона ожидает, что в Вашингтоне сделают правильные выводы, воздержавшись от конфронтационных шагов», – указали в российском МИД.

Москва, Светлана Антонова

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