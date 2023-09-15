Педофил, напавший с электрошокером на школьницу в Воронежской области, задержан в Москве

В Москве задержан 26-летний житель Подмосковья, который подозревается в изнасиловании, ограблении и причинении увечий школьнице в Воронежской области. Об этом говорится в сообщении воронежского главка МВД.

Речь идет о событиях 6 сентября, когда в вечернее время в городе Борисоглебске неизвестный, применив электрошокер и физическую силу, напал на девочку, открыто похитил имущество и изнасиловал ее, а затем скрылся.

Как удалось установить, насильником оказался ранее неоднократно судимый за совершение преступлений имущественного характера и против половой неприкосновенности 26-летний житель Московской области. Сотрудники полиции незамедлительно выехали в служебную командировку в г. Москву, где задержали подозреваемого по месту работы.

В настоящее время он доставлен к следователю, с ним проводятся необходимые следственные действия.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» и пунктом «а» части 3 статьи 131 УК РФ «Изнасилование».

Москва, Светлана Антонова

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