Вопиющее нарушение и решительный протест: посла Франции вызвали в МИД России

Сегодня в МИД России был вызван посол Франции Пьер Леви. Как говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, главе дипмиссии выражен решительный протест в связи с дискриминационными и откровенно русофобскими действиями представителей французских властей.

Речь идет об отказе «в грубой форме» в допуске на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона корреспондентам РИА «Новости» и главному редактору издания «Russia-News» на саммите «Группы двадцати» в Нью-Дели.

«C российской стороны даны принципиальные оценки недружественным актам Парижа, вопиющим образом нарушающим основополагающий принцип свободы прессы и препятствующим ее представителям выполнять свою работу. Отказ французских организаторов принести извинения за свои действия, в том числе за попытку завладения телефонами российских журналистов, на которые велась съемка этого безобразного инцидента, вновь свидетельствует о твердом намерении Парижа придерживаться в отношении российских СМИ режима сегрегации», – подчеркивается в заявлении МИД России.

В связи с этим в лице французского посла властям страны было адресовано требование прекратить давление и дискриминационные действия в отношении неугодных СМИ, перестать навешивать ярлыки и соблюдать в отношении российских медиа тот же режим, которым пользуются в России французские журналисты, пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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