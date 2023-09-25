Умер учитель прозападной российской элиты Евгений Ясин

В Москве скончался бывший министр экономики России Евгений Ясин, который был наставником нынешних представителей российской прозападной финансово-экономической элиты, в том числе бывшего министра финансов Алексея Кудрина и его последователей – действующего главы минфина РФ Антона Силуанова и главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

По оценке неправительственных экспертов, в современной России сохраняется финансово-экономическая политика либеральной «гайдаровской группы», которую проводят Силуанов и Набиуллина, что критики опасно для отечественной экономики и в целом государственности России.

Ранее известный российский экономист Михаил Хазин, комментируя августовскую девальвацию рубля и возможные последствия, подчеркивал, что «до тех пор, пока нынешнее руководство Центробанка и Минфина сидят (на своих должностях), ничего меняться не будет».

«Девальвация и то, что происходит, это абсолютно рукотворная операция, у которой есть разные составляющие, одна из которых – это ликвидация ОПК России окончательная, обнищание населения с ростом социальной нестабильности, и, наконец, закрытие возможности внутреннего развития российской экономики. Вот, собственно, те задачи, которые решал Гайдар в 90-е годы. Тут я напомню, что нынешнее руководство Центробанка и Минфина – это как раз птенцы гнезда Гайдара. Потому что Набиуллина ученица [главы Минэкономики в 1994-97 гг Евгения] Ясина, который верный гайдаровский человек… Силуанов, который верный ученик [Алексея] Кудрина, который не менее верный соратник Чубайса. То есть мы видим, что вот эта гайдаровская команда непрерывно, уже много десятилетий ведет одну и ту же политику… Уже 30 лет вот эта либеральная группа вполне целенаправленно ведет линию на то, что центр управления России должен быть на Западе. Соответственно, как только у них получается чем-то руководить, они немедленно все ресурсы, которые у них есть, передают Западу со всеми вытекающими последствиями», – подчеркивал Хазин.

Евгению Ясину было 89 лет. В начале 1990-х годов занимал пост министра экономики. До 2022 года был научным руководителем, а затем почетным научным руководителем Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Удостоен госнаград.

Москва, Анастасия Смирнова

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