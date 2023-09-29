Зреет недовольство: на Украине возможен военный переворот

Зреющее в украинской армии недовольство верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским может закончиться военным переворотом. Об этом заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в пресс-центре «Парламентской газеты». По его оценке, возможной отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного киевский режим попытается снизить градус напряженности.

«Здесь ничего удивительного нет. Украина не одержала победы в своем контрнаступлении, оно застопорилось – это еще мягко сказано, и, конечно, нужен тот, кто за это ответит, нужно назначить виновного», – полагает Джабаров.

При этом сенатор обратил внимание на зреющее недовольство среди личного состава ВСУ. «Залужный, думаю, это первый шаг. Армия недовольна Зеленским. Потому что можно, конечно, обвинять Залужного, но верховным главнокомандующим Украины является сам Зеленский и ответственность он разделяет полностью вместе с Залужным. Думаю, что армия, которая терпит фиаско, возвращаясь в свои казармы, начинает предъявлять претензии своему руководству», – пояснил он.

«Не исключаю, что военные могут совершить даже военный переворот на Украине, чтобы сместить режим в Киеве… Это становится все более и более реальными в наше время. Поэтому думаю, что Залужный – это только начало того, что будет происходить на Украине. Они попытаются сейчас перенести вину на конкретного человека, снизить градус напряженности. Посмотрим, что из этого выйдет», – заключил Джабаров.

Ранее западные СМИ сообщали, что главком ВСУ Залужный может стать фигурантом уголовного дела о беспрепятственном захвате юга Украины российскими войсками. В Киеве эту информацию категорически опровергли.

Москва, Мария Соколова

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