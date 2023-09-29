Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в российскую армию с 1 октября по 31 декабря. Как следует из документа, Вооруженные силы планируется пополнить на 130 тысяч человек.

«Осуществить с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 130 тыс. человек», – говорится в указе главы государства.

Напомним, согласно принятому нынешним летом закону, с 1 октября в России вырастет штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. В частности, штраф за неявку в военкомат вырастет с 500 рублей – 3 тысяч рублей до 10 тысяч – 30 тысяч рублей.

Москва, Светлана Антонова

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