Путин кратно увеличил штрафы за неявку в военкомат по повестке

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за нарушение правил воинского учета. Так, согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины будет грозить штраф в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей (сейчас – от 500 рублей до 3 тысяч рублей).

Также усиливаются санкции за несообщение гражданином в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, о переезде на новое место жительства. За это будет грозить штраф от 1 до 5 тысяч рублей (сейчас до 3 тысяч рублей). За несообщение «сведений о выезде» из страны на срок более чем 6 месяцев будут штрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.

Увеличиваются штрафы и за другие нарушения, связанные с воинским учетом. За уклонение от медицинского обследования смогут оштрафовать на сумму от 15 тысяч до 25 тысяч рублей (сейчас до 3 тысяч рублей), а за умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение военного билета или иных документов воинского учета – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей (сейчас до 3 тысяч рублей).

Этот же закон вводит штрафы за непредставление в военкомат списков для постановки граждан на воинский учет, за неоповещение их о повестках и необеспечение возможности своевременно явиться по вызову. Для должностных лиц штраф составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических – от 350 тысяч до 400 тысяч.

Также предусматривается административная ответственность за неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации. Так, неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части либо неоказание содействия в организации таких оповещений и явок влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц – от 60 тысяч до 80 тысяч рублей, на юрлиц – от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

Подписанный главой государства закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.

Москва, Наталья Петрова

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