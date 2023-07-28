Совет Федерации утвердил закон о 30-тысячном штрафе за неявку в военкомат по повестке

Совет Федерации утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые ужесточают санкции за нарушение правил воинского учета. Согласно документы, штрафы вырастут в десятки раз.

В частности, за неявку без уважительной причины по повестке штраф будет составлять от 10 тысяч до 30 тысяч рублей (сейчас до 3 тысяч рублей), а за несообщение гражданином в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, о переезде на новое место жительства – от 1 тысячи до 5 тысяч рублей (сейчас – от 500 рублей до 3 тысяч рублей).

Вместе с тем за уклонение от медицинского обследования смогут оштрафовать на сумму от 15 тысяч до 25 тысяч рублей (сейчас – от 500 рублей до 3 тысяч рублей); за умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение военного билета или иных документов воинского учета – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей (сейчас – от 500 рублей до 3 тысяч рублей). Призывника, сменившего место жительства во время призыва и не сообщившего об этом в военкомат, оштрафуют на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Кроме того, увеличиваются штрафы за непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, за неоповещение их о повестках и необеспечение возможности своевременно явиться по вызову. Для должностных лиц штраф составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических – от 350 тысяч до 400 тысяч.

Также предусматривается административная ответственность за неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации. Так, неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части либо неоказание содействия в организации таких оповещений и явок влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц – от 60 тысяч до 80 тысяч рублей, на юрлиц – от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

Аналогичные штрафы вводятся за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.

Предполагается, что закон после подписи главы государства вступит в силу с 1 октября 2023 года.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»