В России в 10 раз вырастут штрафы за неявку в военкомат по повестке

С 1 октября в России вырастет штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно закону об ужесточении ответственности за нарушение правил воинского учета, который в июле подписал президент России Владимир Путин, штраф за неявку в военкомат вырастет с 500 рублей – 3 тысяч рублей до 10 тысяч – 30 тысяч рублей.

Кроме того, выросли штрафы за несообщение гражданином в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, о переезде на новое место жительства – до 1 тысячи – 5 тысяч рублей вместо 500 рублей – 3 тысяч рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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