МВД России объявило в розыск «канадского» эсесовца Гунько

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько, который выступал в парламенте Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующие данные появились в базе данных полиции.

Ранее Следственный комитет России заочно предъявил Гунько обвинение в геноциде. Следствие нашло в архивах документальные подтверждения о местах дислокации и ведении боевых действий дивизией СС «Галичина». По данным ведомства, фашисты на территории оккупированной Львовской области УССР совершали убийства, причиняли тяжкий вред здоровью и создавали жизненные условия, рассчитанные на физическое устранение.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил проработать вопрос об экстрадиции Гунько.

Напомним, фашист появился на заседании канадского парламента в сентябре во время визита Зеленского. Его представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». После того как выяснилось, что Гунько служил в дивизии СС «Галичина», в канадском парламенте извинились за произошедшее. Спикер палаты общин Энтони Рота объявил об отставке.

Москва, Светлана Антонова

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