«Политический мазохизм»: Евросоюз держит уверенный курс на самоликвидацию

Власти Евросоюза рискуют создать себе ещё бОльшие проблемы на фоне экономической стагнации, миграционного кризиса и провала геополитических проектов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал глава Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, деградация единой Европы, курс которой похож на «политический мазохизм», продолжится в ближайшие годы.

«ЕС прочно вошел в период стагнационного развития, если это можно назвать развитием. То есть ряд стран ЕС находятся в рецессии, а те, что растут, это близко к нулю. Это ситуация не только 2022-го и с нарастающей 2023-го года, но все ближайшие несколько лет эта территория в экономическом, а значит социальном плане будет дестабилизироваться, условия и привлекательность социально-экономической модели ЕС будет дальше меркнуть», – пояснил Громыко.

В то же время эксперт обратил внимание на ряд факторов, которые и «без громадных стратегических ошибок» очень осложнили бы ситуацию в ЕС. «Население ЕС продолжает снижаться, и так продолжаться будет все следующие годы и десятилетия. В населении мира Евросоюз будет представлять всё меньшую величину. Из ЕС вышла Великобритания. И внутренние трещины и противоречия с тех пор не стали меньше. Этих трещин стало больше. Да, эффект домино не последовал за «Брекзитом», но постепенный такой демонтаж и размывание внутреннего единства и сплоченности происходит, даже несмотря на украинский кризис», – пояснил он.

«Еще одна замедленная бомба, которая несколько раз уже детонировала, это вопросы миграции. В ЕС это миграционное цунами пришлось на 2015-2016 годы. Потом вроде бы ситуация была взята под контроль, но теперь мы видим, что кризис продолжается с тех пор и сейчас мы имеем пиковые значения неконтролируемой миграции в ЕС, которые сравнимы с тем, что было в 2015-16-м. Причем, мы видим, что ЕС ничего не сделал, а если что-то и сделал, то это привело только к ухудшению ситуации на всей его периферии, по всем его границам. Это и Восточная Европа, и Ближний Восток, и Африка. И ситуация с миграцией будет становиться только хуже», – считает глава Института Европы РАН.

При этом Громыко назвал стратегической ошибкой ЕС собственное втягивание «во внешнюю политику США, в так называемую стратегию двойного сдерживания» России и Китая. «ЕС сейчас пытается бороться за симпатии стран Большого Юга. Это получается не очень хорошо. Например, мы знаем, как достаточно быстро демонтируются зоны влияния Франции в Африке. Видим, что самые крупные силы Глобального Юга не примкнули ни к США, ни ЕС в их уговорах и стращании по поводу того, чтобы они тоже встраивались в антироссийский и антикитайский фронт. И ситуация в глобальном измерении всё больше напоминает многополюсный, многополярный мир, где коллективный Запад не только уже далеко не всемогущ, но на самом деле должен заняться минимизацией тех потерь, которые он испытывает по нарастающей, в связи с прорастанием через всю ткань международных отношений полицентричного мира, где и Китай, и Россия будут занимать лидирующие роли», – подчеркнул он.

«Но ЕС не только не чувствует угрозы от так называемой стратегии «зеленой сделки», из-за которой он во многом загоняет сам себя в еще более неконкурентноспособную нишу в глобальной экономике. ЕС также полностью развенчал себя с точки зрения какого-то центра силы, который ратует за мир, а не за войну. Уже банальной стала отсылка к тому, что средства – десятки миллиардов евро, которые ЕС направлял за последние полтора года Киеву для ведения войны против России, это делалось из Фонда мира. Из него направляются деньги, чтобы ни в коем случае не остановить войну, а наоборот пробовать ее все время поддерживать и разжигать», – констатировал Громыко.

По его оценке, пока ЕС делает всё, чтобы навредить себе же самому. «Евросоюз, конечно, не вылитый из бетона, не какой-то гранитный монолит. Там есть разные взгляды. Происходит сдвиг к пониманию, что если дальше страны-члены ЕС и Евросоюз в целом в следующие месяцы, несколько лет не будут вести себя более здравомысляще и прагматично, то он сам будет наносить себе все больший вред. Имею в виду и позицию Венгрии, и новые власти Словакии… Эти политики находят в себе силы, чтобы выступать с точкой зрения, которая во многом идет перпендикулярно тому, что мы чуть ли ни каждый день слышим из Брюсселя. Думаю, что мы будем видеть этот сдвиг в умах европейцев и идти дальше. Все-таки видим, как в Германии всё более расшатываются основы под правящей коалицией. Во Франции силы оппозиции пользуются популярностью и большой вопрос, кто придет во Франции к власти через два года. Знаем почти точно, что правящая в Великобритании консервативная партия с треском проиграет выборы, которые должны произойти до конца 2024 года. Ситуация будет меняться в целом с точки зрения глобальных рынков, безопасности, политики и расклада сил не в пользу ЕС», – прогнозирует глава Института Европы РАН.

«И главный в этом фактор – это решение не только Германии кардинально пересмотреть свою политику, с помощью которой в свое время СССР и Германия вернулись к примирению и де-факто в чем-то к стратегическому партнерству, но что в целом ЕС взял курс на стратегическое противостояние с Россией, в том числе, пытаясь победить Россию на поле боя. Уже ясно, что это абсолютно вещь тупиковая, но, тем не менее, пока Западная Европа или Европейский Запад следует по этому пути, который назвал бы курсом на политический мазохизм», – заключил Громыко.

Москва, Мария Соколова

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