США готовят новую антироссийскую спецоперацию

Действия США на Ближнем Востоке с поддержкой Израиля грозят обернуться очередным энергетическим кризисом, подобным произошедшему 1973 году, считает глава Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко. По его оценке, западная пропаганда уже проводит информационные вбросы, чтоб обвинить Россию в последствиях случившегося. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом эксперт сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«США сделали всё, чтобы монополизировать роль медиатора и примиряющей стороны между Израилем и Палестиной. Но мы видим, к чему это привело – к абсолютно не только тупиковой, но страшной трагической ситуации в очередной раз. Это же происходило не только последние две недели в отношениях между Израилем и Палестиной, но уже много лет. Куда бы дипломатия США не направляла свои стопы, а потом и свои пушки, там везде происходил взрыв. Это было и в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии. Сейчас очередной виток напряженности», – констатировал Громыко.

Как считает эксперт, нынешняя ситуация напоминает войну Судного дня, которая в 1973 году привела к глобальному энергетическому кризису. «Если Вашингтон, Лондон, другие страны не будут здесь действовать более взвешенно и осторожно, эта ситуация может в любой момент выйти из-под контроля и втянуть в жернова этого военного противостояния все новые и новые страны. А это уже не приведет ни к какому так называемому управляемому хаосу. Это приведет к тому, что страдать будет весь мир. В том числе, может случиться что-то похожее на энергетический кризис 1973 года со взлетом цен», – уточнил он.

При этом Громыко полагает, что «западная пропаганда уже работает здесь на опережение». «Если действительно цены взлетят, и война расширится, то в очередной раз скажут, что виновата Россия. Мне кажется, что в пропагандистской войне против нашей страны эти провбросы в последние дни были. И тем самым те, кто допустил на самом деле эту ситуацию до новой войны на Ближнем Востоке, уже заранее просчитывают риски и превентивно готовятся к тому, чтобы снять с себя обвинения и бремя ответственности за то, что там сейчас происходит», – заключил Громыко.

Напомним, энергетический кризис 1973 года стал следствием войны Судного дня Израиля с Сирией и Египтом. Тогда арабские страны отказались поставлять нефть поддержавшим Израиль странам, в том числе, США и Великобритании, из-за чего цены на нефть выросли в четыре раза.

Москва, Мария Соколова

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