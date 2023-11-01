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Среда, 1 ноября 2023, 12:53 мск

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В Москве побит температурный рекорд

В Москве превышен температурный рекорд, установленный в 1934 году, когда воздух прогрелся до 12,6 градуса. К 11:00 мск на базовой станции ВДНХ столбик термометра поднялся до 13,6 градуса.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сегодня максимальная температура воздуха в Москве может подняться до 15 градусов.

В ближайшие дни в столице сохранится дождливая погода. В дневное время температура будет колебаться около отметки 10 градусов.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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