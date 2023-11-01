Рособрнадзор выявил нарушения во всех вузах, где мигранты сдают экзамены для получения гражданства РФ

В ходе прокурорских проверок, которые проводятся при содействии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), выявлены нарушения во всех 13 вузах, где мигранты сдают экзамены для получения гражданства РФ и разрешения на работу. Об этом сообщила заместитель руководителя Рособрнадзора Светлана Кочетова.

Замглавы Рособрнадзора уточнила, что в настоящее время Генпрокуратурой проводятся контрольно-надзорные мероприятия в отношении вузов, уполномоченных проводить для иностранных граждан экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ и выдавать на основе результатов экзамена сертификат, необходимый для получения разрешения на работу в РФ, вида на жительство и гражданства. «В настоящее время в перечень, утвержденный Минобрнауки России, входят 13 вузов, уполномоченных проводить данный экзамен. Наши сотрудники участвуют в качестве экспертов в проведении прокуратурами субъектов РФ этих проверок. Во всех этих организациях выявлены нарушения», – сообщила замглавы Рособрнадзора, слова которой приводятся в сообщении ведомства.

По словам Кочетовой, количество нарушений со стороны вузов в РФ возросло в условиях моратория на плановые проверки.

Всего, по состоянию на 30 октября, Рособрнадзором проведено 467 профилактических мероприятий, по их результатам предостережения направлены 335 вузам. Проведено 16 внеплановых проверок, а также мониторинг безопасности в отношении 86 вузов.

Москва, Светлана Антонова

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