Политика Набиуллиной противоречит задачам Путина и суверенитету России – депутат Госдумы от «ЕР»

Центробанк РФ является филиалом США на территории России и его политика противоречит задачам, которые определил президент Владимир Путин по построению суверенного государства и экономики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сделал сегодня депутат Госдумы от «Елиной России» Евгений Федоров сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, в такой ситуации остается опасность поражения в специальной военной операции и потери страны.

Как считает Федоров, создание суверенной экономики в России неизбежно повлечет «мощную политическую реформу по национализации власти», но этим задачам как раз противоречит политика Банка России.

«Центробанк действует прямо противоположным образом от того, как он должен вообще-то говоря делать для рациональных целей. Понятно, что он отделен по Конституции от государства, что он – депозитарий МВФ, то есть фактически филиал и обслуживает не российскую экономику, а мировую и американскую на территории России. Это понятно, но это политическая проблема и ее нам придется решать, причем – неизбежно в условиях СВО. Вот как Путин говорил – мы не могли иначе, объективно начали СВО. Вот так же объективно нас ждет масштабная реформа по национализации экономики, власти, формирование национального капитала, национального института власти, который за этим последует, и так далее», – отметил депутат.

«Именно военные обстоятельства заставят это сделать, потому что иначе мы проигрываем СВО и теряем страну. Думаю, на это народ не пойдет, значит – придется идти в сторону отмены решений 1991 года в вопросах суверенитета», – подчеркнул Федоров.

По его мнению, механизм по созданию собственного суверенитета был подготовлен ещё во времена Сталина через ядерное противостояние с США. «На этом заработает национальный рубль, а он создаст повышение доходов граждан, национальный капитал и резкое улучшение экономики РФ. То есть она станет не филиалом американского однополярного мира, а самостоятельным субъектом, суверенным субъектом мировой экономической жизни. И российский рубль в этом случае будет конкурентом доллару и другим валютам в рамках наших возможностей», – заключил Федоров.

Москва, Мария Соколова

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