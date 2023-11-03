МИД РФ обвинил МОК в дискриминации и двойных стандартах

В хартии Международного олимпийского комитета (МОК) отсутствует термин «олимпийское перемирие» и не может быть использован для дискриминации спортсменов из отдельно взятой страны. Об этом говорится в заявлении МИД России по поводу заявления МОК об отстранении российских атлетов от Олимпийских игр.

«Ссылки на то, что ограничительные меры против российских спортсменов стали следствием «начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине 2022, что было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской Хартии», недопустимы. Они являются примером двойных стандартов и разрушают правовой недискриминационный режим допуска спортсменов к международным соревнованиям. Подход Комитета не может быть расценен иначе, кроме как сегрегация по национальному признаку, а потому должен быть пересмотрен в соответствии с нормами международно-правовых документов в спортивной сфере и духом международного олимпийского движения», – говорится в заявлении МИД РФ.

Российские дипломаты в очередной раз напомнили МОК, что термин «олимпийское перемирие» не упоминается в Олимпийской хартии. «Данная категория используется исключительно в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, обращена к субъектам международного права, государствам – членам ООН и не может быть использована как предлог для дискриминации спортсменов из отдельно взятой страны международными спортивными организациями», – подчеркнуто в документе.

«Заявления пресс-службы МОК демонстрируют не только двойные стандарты нынешней администрации мирового олимпийского движения, но и реализуемую МОК дискриминацию по национальному признаку. Требуем, чтобы международные спортивные организации отказались от подобного подхода к вопросу участия национальных сборных в Олимпиадах и придерживаться буквы и нормы положений Олимпийской хартии, помня о принципе «спорт вне политики», – заключили в МИД РФ.

Москва, Мария Соколова

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