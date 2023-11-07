Госдума запретила перекладывать кредитные обязательства на родственников погибших и тяжелораненых участников СВО

Сегодня Госдума одобрила в первом чтении законопроект о прекращении обязательств по договорам поручительства, заключенным с участниками специальной военной операции в случае их гибели или тяжелого ранения.

Как пояснил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин, в настоящее время кредитные обязательства по таким договорам в случае гибели участника СВО переходят к его близким – супруге, родителям или детям. «Для семьи, потерявшей кормильца, такой долг становится непосильной ношей. Принятый в первом чтении законопроект прекращает обязательства военнослужащего, вытекающие из договоров поручительства, в случае его гибели или признания инвалидом I группы», – уточнил он.

Предполагается, что законопроект будет распространяться на правоотношения, связанные с участием военнослужащего в договорах поручительства, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Ранее Госдума приняла закон об освобождении от обязанности выплачивать кредит родственников погибшего заемщика – участника СВО.

Москва, Светлана Антонова

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