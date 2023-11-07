«России нужен президент-социалист!..» В Москве прошёл «красный» митинг Октябрьской революции (ФОТО)

Россия вступила в новую эпоху перемен, и в этой ситуации стране необходим президент-социалист. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие заявления прозвучали сегодня в Москве на митинге левопатриотических сил, посвященном 106-й годовщине Октябрьской социалистической революции.

В частности, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов заявил журналистам, что «России нужен президент-социалист, и никак иначе». «Капитализм эксплуатировал трудящихся. Прошло 100 лет, но то же самое. Власть не хочет меняться, национализации не проведено, госплан не создан, народного контроля нет. Путин и его команда – сторонники капитализма. А капитализм – это смерть», – подчеркнул он.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на митинге, обратил внимание, что «великий день великой Революции» является знаковым для России. «7 ноября 41 года на Красной площади была вся советская техника, которая победила гитлеровский рейх. Я уверен, что мы снова победим. Но мне хотелось, чтобы Путин как верховный главнокомандующий руководствовался национальными интересами и слушал тех, кто защищает нашу державу на фронте», – сказал он.

«Каждый из нас должен понимать, что нашему русскому миру объявлена война англо-саксами. Идя курсом олигархии, ельцинщины невозможно никого победить... Сейчас время больших перемен. Как сказал президент на Валдайском форуме, капитализм зашёл в тупик. Но нечего топтаться в этом тупике», – добавил политик.

«Наша задача достичь суверенитета и независимости. Мы сможем под руководством президента доказать, что Россия способна решать любые задачи и победить в любых трудностях», – констатировал глава Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки Виктор Соболев.

Москва, Ольга Ветрова

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