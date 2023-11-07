В Москве ожидается погодная аномалия

В ближайшие дни в московском регионе ожидается аномально теплая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, показания термометров будут выше отметок, характерных для этих дней завершающего осень месяца.

«Такой температурный фон продолжат обеспечивать приходящие в столичный регион с запада и юго-запада воздушные массы. Со среды и по субботу дожди станут редким явлением», – уточнили синоптики.

В среду, 8 ноября, ночью ещё ожидается небольшой дождь. При этом в Москве 5...7°, по области 3...8°. Днем облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. В столице 7...9°, в Подмосковье 5...10°. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В четверг, 9 ноября, облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ночью в Москве 3...5°, по области 1...6°. Днем в столице 5...7°, в Подмосковье 3...8°. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с.

В пятницу, 10 ноября, прогнозируется похожая погода. В субботу, 11 ноября, похолодает: ночью 0...5°, днем 3...8°, ветер юго-западный 5-10 м/с. В воскресенье, 12 ноября, прогнозируется небольшой дождь. Ночью -1...4°. Днем 2...7°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Москва, Светлана Антонова

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