Арктический скептицизм

Научная ревизия планов развития Северного морского пути и перенос более чем на десятилетие сроков реализации арктического проекта «Роснефти» – «Восток Ойл» – случились почти одновременно с окончанием летней навигации.

В первой половине ноября заканчивается летне-осенняя навигация 2023 года на трассах Северного морского пути (СМП). В первой декаде месяца атомный ледокол ФГУП «Атомфлот» формирует последний ледовый караван, с которым уходит в Карское море. На этом все.

Аккурат под наступление льдов подоспел экспертный доклад «Северный морской путь в контексте освоения недр Арктики», подготовленный двумя уважаемыми учеными – доктором ф.-м. наук, профессором Юрием Ампиловым и кандидатом геолого-минералогических наук, членом научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики Михаилом Григорьевым. Авторы доклада участвовали в арктических экспедициях и ранее довольно критично высказывались о ряде крупных и широко распиаренных арктических проектов.

От нынешнего исследования веет холодом не меньше, чем от сковывающих СМП арктических льдов. Документ содержит весьма критический взгляд на планы чиновников по развитию СМП. Однако то, что документ широко разошелся одновременно с завершением сезонной навигации на СМП не главное совпадение. Несколькими днями ранее, в самом конце октября, стало известно о распоряжении правительства РФ, утверждающем план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Один из пунктов стратегии – разработка нефтяного месторождения «Роснефти», объединенного в проект «Восток Ойл». Он должен был наполнить СМП десятками миллионов тонн грузов уже в 2024 году, но его реализация теперь переносится на далекий 2036 год.

Один из ключевых тезисов доклада Григорьева и Ампилова о том, что в СМП ключевое место ошибочно отводится транспортировке углеводородного сырья (СПГ и нефти) очень здорово ложится на неопределенность с реализацией «Восток Ойл». К слову, Михаил Григорьев с другими экспертами еще 2 года назад критически высказывался о перспективах «Восток Ойл» и скептически воспринимал реляции главы «Роснефти» Игоря Сечина о новом нефтяном Эльдорадо в российской Арктике. Нетрудно догадаться, что перенос сроков реализации проекта в далекое будущее не способствовал избавлению ученого от скепсиса. Эксперты тогда отметили несоответствие уверенности, с которой «Роснефть» говорит о гигантских запасах «Восток Ойл», с его реальной геологической изученностью. Все это усугубляется необходимостью создания сложной, разветвленной инфраструктурой, без которой реализация проекта невозможна.

На этот раз авторы доклада «Северный морской путь в контексте освоения недр Арктики» не стали повторять ранее озвученные аргументы. Ученые предлагают больше внимания уделить разведке и добыче в Арктической зоне РФ и Восточной Сибири твердых полезных ископаемых (ТПИ) – полиметаллических руд, цветных, редкоземельных металлов и т.п. За ними будущее в энергопреходе, которому в докладе уделено много внимания. Кроме того, когда вывозят металл, то на тех же судах обратно везут импортные товары. А танкеры, вывозившие по СМП экспортируемую нефть, обратно возвращаются порожняком. Экономически это неэффективно.

В докладе подчеркивается также, что экономическая эффективность СПГ-проектов обеспечивается в первую очередь беспрецедентными налоговыми льготами. И создание инфраструктуры Северного морского пути (что также будет способствовать развитию арктических СПГ-производств) осуществляется преимущественно за средства госбюджета.

В целом доклад получился весьма содержательным и убедительным. Станет ли он еще и поучительным – большой вопрос. Амбициозные планы освоения российской Арктики и развития СМП устаревают и требуют пересмотра в соответствии с тем, что меняется мир в целом. Уже сейчас известно, что план по грузообороту СМП на будущий год не будет выполнен. Авторы, с нескрываемым научным снобизмом, ставят под сомнение способность ответственных чиновников понять необходимость перемен, а в случае понимания – противостоять отраслевым лобби.

Доклад этот вызвал резонанс и широко разошелся по различным медиа. В нынешней публикации в основном обобщены и дополнены те тезисы, которые авторы в той или иной форме обнародовали в прежние годы. Объяснить появление и широкое распространение нынешней критической публикации, можно теми же интересами конкурирующих отраслевых лобби. «Чьи основные цели, вольные или невольные, состоят в получении существенных средств для своих крупных подрядов», – как говорится в докладе. Кому-то срочно понадобился пересмотр планов.

Еще сильнее утверждаешься в этой мысли, когда открываешь недавний (октябрьский) доклад экспертного проекта N. Trans Lab «Северный морской путь. Геополитические риски». Оба доклада оказываются близки не только по датам публикаций, но и по содержанию. Так, одна из центральных идей в документе от N. Trans Lab состоит в том, что заложенное в план развития СМП формирование подавляющей доли грузовой базы за счет углеводородов чревато неизбежными рисками. Здесь тоже звучат недоверие к запасам «Восток Ойл», низкая реальная геологическая изученность месторождений в целом, отсутствие инфраструктуры для вывоза углеводородов по СМП, высокая себестоимость добычи и транспортировки потребителям российской нефти и СПГ, энергопереход и стремление мира к достижению углеродной нейтральности.

Различные исследовательские организации независимо друг от друга озаботились одними и теми же проблемами и пришли к одним и тем же выводам.

Москва, Екатерина Попова

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