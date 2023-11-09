Автора книги про Путина незаконно уволили из института

Известный российский лингвист, философ и генеалог Алексей Нилогов после публикации статей с критикой своего начальства лишился работы и обвинил руководителей Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории (ХакНИИЯЛИ) в своем незаконном увольнении.

Известному ученому вменили прогулы и отсутствие на рабочем месте более четырех часов. Как отмечает ИА «Хакасия», примечательны даты прогулов в приказе об увольнении: 25 и 28 августа, а также 1, 15 и 27 сентября. Приказ директор ХакНИИЯЛИ Нина Майнагашева издала 3 ноября. В этой ситуации есть основание полагать, накопление критической массы «весомых» аргументов происходило не случайно, пишет издание, обращая внимание, что при этом сотрудники института обратились к главе Хакасии с требованием остановить «геноцид науки».

Сам ученый пояснил «Ленте.ру», что одной из причин была критика выпущенной при участии института «Энциклопедии «Хакасия»: (Хакасско-Минусинская котловина)». «Издали энциклопедию о персоналиях и допустили более ста фактологических ошибок. Халтурно подошли к этому изданию, и получилось то, что получилось», – сказал Нилогов, подчеркнув, что были перепутаны даже даты жизни бывшего губернатора, который дал поручение эту энциклопедию издать.

Ученый также добавил, что конфликт с руководством института развивался не только из-за его профессиональной критики. Нилогов уточнил, что администрация начала «репрессси» после его жалобы на одного из своих коллег, который высказывал критику по поводу специальной военной операции и в адрес президента РФ. «С тех пор на меня начались гонения в институте, в прошлом году была попытка реструктурировать мою должность, сократить», – рассказал он.

Нилогов утверждает, что реструктуризацию удалось отменить, но с тех пор давление на него усилилось, и все это вылилось в незаконное увольнение, формальной причиной для которого стали прогулы.

Стоит отметить, что Нилогов является соавтором книги о предках президента РФ Владимира Путина.

Абакан, Светлана Антонова

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