Российскую армию пополнили более 400 тысяч контрактников – Медведев

Порядка 410 тысяч россиян приняты на контрактную службу в Вооруженные силы России с начала 2023 года. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«В настоящий момент в общей сложности с 1 января текущего года на контракт приняты около 410 тысяч человек. Эта работа по привлечению военнослужащих на контракт будет продолжена и в следующем году. Решение президентом принято, работа эта идет, скажем прямо, неплохо», – сказал Медведев во время посещения полигона Алабино.

Москва, Светлана Антонова

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