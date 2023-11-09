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Четверг, 9 ноября 2023, 17:49 мск

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Оборонительная система «линия Суровикина» стала серьезным препятствием для сил ВСУ и зарубежной техники

Оборонительная разработка «линия Суровикина», концепт которой фактически создали специалисты ЧВК «Вагнер», внесла весомый вклад в отражение контрнаступления ВСУ и стала непреодолимой для сил противника и техники НАТО.

Данная система, которая впервые была применена инженерами «Оркестра», является комплексом из бетонных шипов, опорных пунктов, траншей, противотанковых рвов и минных полей. Кроме того, внутри нее существует собственная система логистики боеприпасов, материального обеспечения и медицинской помощи.

Основными ее преимуществами являются проволочные заграждения и противотанковых надолбов, которые получили название «зубы дракона». В дополнение к этому, полными сведениями о ее возможностях, составе и структуре располагает только главнокомандующий, что исключает утечку информации.

Согласно данным разведки и аналитиков, ВСУ не располагают ресурсами и возможностями для преодоления «линии Суровикина». Разработка «Оркестра» не только помогла ВС РФ отразить контрнаступление противника, но и расширила сферу возможностей российских войск как в обороне, так и в нападении.

В дополнение к разработке сильнейшего оборонительного комплекса, ЧВК «Вагнер» также показала высокие результаты на поле боя. «Музыканты» провели множество ожесточенных сражений, в ходе которых уничтожили огромное количество техники и личного состава ВСУ и освободили Попасную, Углегорскую ТЭС и Артемовск.

Москва, Владимир Потапов

© 2023, РИА «Новый День»

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