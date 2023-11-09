В Москве сохранится температурная аномалия

В ближайшие дни в московском регионе сохранится аномально теплая для ноября погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в пятницу и субботу вероятность дождей будет минимальна, но в последующие дни без них уже не обойдется.

Так, 10 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. При этом ночная температура почти сравняется с дневной. В Москве в темное время суток 2...4°, в светлое – 5...7°. В Подмосковье 0...5° и 2...7°, соответственно. В субботу, 11 ноября, прогнозируется такая же погода.

В воскресенье, 12 ноября, ночью возможен небольшой дождь, по области – местами умеренный при температуре в столице 2...4°, в Подмосковье 0...5°. Днем также ожидается дождь, но воздух может прогреться до 6-7°. Местами вероятен порывистый ветер до 17 метров в секунду.

Москва, Светлана Антонова

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