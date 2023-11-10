Армия России за неделю нанесла 11 групповых ударов по военным объектам ВСУ

Российские войска за неделю с 4 по 10 ноября нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базам горюче-смазочных материалов ВСУ. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что одновременно наносилось поражение пунктам размещения подразделений украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников.

«Все назначенные объекты поражены», – уточнили в минобороны.

В то же время средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито 8 боевых самолетов воздушных сил Украины, в том числе: четыре Миг-29, два Су-27 и два штурмовика Су-25.

Кроме того, сбито 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 12 крылатых тактическимх ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты «Нептун», две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 205 украинских беспилотных летательных аппаратов, говорится в сводке о ходе специальной военной операции.

Москва, Светлана Антонова

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