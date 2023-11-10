Российские войска улучшили позиции на двух направлениях в зоне СВО: за неделю ВСУ потеряли почти 5 тысяч боевиков

Армия России за последнюю неделю с 4 по 10 ноября не только успешно отразила несколько десятков атак ВСУ, но улучшила позиции сразу двух направлениях в зоне специальной операции. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, за это время противник потерял в общей сложности около 5 тысяч боевиков убитыми и ранеными.

В частности, улучшение позиций по переднему краю удалось добиться на Купянском направлении, где одновременно было отражено 18 атак противника. Общие потери ВСУ составили свыше 710-ти военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии.

В то же время на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили три атаки противника. За неделю ВСУ потеряли свыше 800 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля.

При этом в ходе контрбабатрейной борьбы поражены восемь орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО. Кроме того, в районе населенного пункта Богатырь уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.

Вместе с тем, как отметили в минобороны, на Херсонском направлении противник предпринимал неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра. В результате активных упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии потери ВСУ за неделю составили до 505-ти военнослужащих, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей. Кроме того, в течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих.

На остальных направлениях российские войска отразили в общей сложности 39 атак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили порядка 2800 военнослужащих убитыми и ранеными. При этом уничтожено 11 танков, 59 бронемашин, 65 автомобилей, 29 орудий полевой артиллерии и 5 боевых машин РСЗО.

В то же время средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито 8 боевых самолетов воздушных сил Украины, в том числе: четыре Миг-29, два Су-27 и два штурмовика Су-25.

Кроме того, сбито 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 12 крылатых тактическимх ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты «Нептун», две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 205 украинских беспилотных летательных аппаратов, говорится в сводке о ходе специальной военной операции.

Москва, Светлана Антонова

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