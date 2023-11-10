Нытье и сказки о контрнаступе: участь Зеленского предрешена

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о продолжении контрнаступления в следующем году являются «сказками». Об этом заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в пресс-центре «Парламентской газеты». По его оценке, в США устали от нытья главы киевского режима и участь его предрешена.

«Зеленский излагает какие-то сказки, что у него есть какой-то план. Понятно, что он рассчитывает, что по-прежнему американцы и Европа будут ему помогать в огромном количестве, что все мобилизационные ресурсы Украины будут использованы по максимуму. Но думаю, что в глубине души он не совсем глупый человек, он понимает, что потенциал Украины выдохся и говорить о мирных переговорах ему самому надо начать. Но переговоры пойдут теперь на условиях с учетом сложившейся реальности, а эти реальности пока не окончательны, потому что мы в стадии накопления сил и решения дальнейших задач по освобождению Новороссии от оккупационного режима Зеленского и его сподвижников в Киеве», – подчеркнул Джабаров.

По мнению сенатора, всё указывает на то, что участь украинского лидера уже предрешена. «В Вашингтоне сложилась усталость очень сильная от Зеленского, от его нытья, постоянных требований «дайте-дайте». Вашингтон не раз демонстрировал эти моменты. Даже когда он в последний раз приезжал в Америку, его не допустили выступить перед членами конгресса. По сути, это был откровенный плевок Зеленскому в лицо. Но он это не усвоил и продолжает пугать всех «российской угрозой», что Украина последний форпост, который может противостоять России», – отметил он.

«Думаю, что его (Зеленского) судьба предрешена. У него нет никаких реальных успехов. У него ситуация, когда население Украины уменьшилось вдвое по сравнению с 1991 годом, и процент покидания молодых граждан Украины своей родины продолжает развиваться, причем не только на Запад, но и на Восток», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

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