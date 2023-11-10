Во всем «виновата» Россия: генсек НАТО заявил о необходимости усиления альянса

Странам НАТО необходимо усиливать свой альянс, поскольку основные механизмы контроля над вооружениями перестали действовать после выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Выступая на пресс-конференции в Берлине, Столтенберг также возложил на РФ ответственность за прекращение действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Все это сделало мир более опасным и демонстрирует важность усиления НАТО», – заявил Столтенберг (цитата по ТАСС).

Берлин, Светлана Антонова

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