«Судьба этого режима тоже будет весьма плачевна»: Молдавия пытается повторить судьбу Украины

Молдавию при нынешнем прорумынском правящем режиме ждет плачевная участь на фоне хронического политического кризиса и стремления стать придатком самой отсталой страны Евросоюза. Такое мнение высказал замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его оценке, попытка президента Молдавии Майи Санду повторить украинский сценарий выглядит слишком неуверенно, а шансов на вступление в ЕС у Кишинева нет.

«Сама власть в Молдавии в лице Санду и ее команды позиционирует страну как придаток Румынии. Даже языка (своего) теперь нет, только румынский. А Румыния является одной из наиболее отсталых стран ЕС. Поэтому она не может служить локомотивом для Молдавии, чтобы та ускоренными темпами развивалась. По сути, они повторяют сценарий Украины, только масштабы немножко другие, потенциал для отстаивания своей точки зрения у них вообще минимальный. Поэтому, думаю, что это ни к чему хорошему не приведет», – пояснил Джабаров, выступая сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты».

При этом сенатор обратил внимание на хроническую нестабильность в стране. «Рано или поздно в Молдавии будет очередная смена власти. Они периодически устраивают на улицах своеобразные майданы, приходит новая власть, новые выборы. И этот процесс у них тоже носит хронический характер. Вспомните, как они в нулевые годы каждый год выбирали парламент, потому что парламент не мог избрать президента. Это нестабильность, которая в Молдавии, – она постоянна», – констатировал он.

«Если до этого они получали дешевый российский газ, теперь они не хотят платить за то, что мы им поставили, выдвигают требования. Думаю, если они будут лишены поставок нашего газа, то судьба этого режима тоже будет весьма плачевна в будущем», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

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