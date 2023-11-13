Будет устойчивый минус: синоптики прогнозируют москвичам начало зимы

В московском регионе к середине недели температура воздуха приблизится к ноябрьской норме, а к выходным будет на пару градусов ниже. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в течение ближайших дней нужно готовиться к осадкам не только в виде дождя, но и снега.

Во вторник, 14 ноября, ночью высока вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега при температуре воздуха в Москве до 2...4°, по области – до 1...6°. Днем вновь возможны небольшие осадки, местами умеренные (дождь, мокрый снег). В столице до 3...5°, в Подмосковье – 1...6°.

В среду, 15 ноября, также прогнозируются небольшие осадки. Ночью в Москве 0...2°, по области -2...3°. Днем в столице 2...4°, в Подмосковье – до -1...4°. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Местами гололедица.

В четверг, 16 ноября, вновь вероятны небольшие осадки (снег, мокрый снег). Ночью и днем температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки. В пятницу, 17 ноября, ожидается небольшой снег. Ночью подморозит до -6...-1°. В дневное время -6...-1°.

Москва, Светлана Антонова

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