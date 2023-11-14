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Вторник, 14 ноября 2023, 17:51 мск

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Аэропорт «Шереметьево» установил систему распознавания и подавления беспилотников

Аэропорт «Шереметьево» установил радиолокационный комплекс для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС со ссылкой на материалы воздушной гавани об обеспечении комплексной безопасности.

Как отмечается, радиолокационно-оптический комплекс «ЕНОТ-СД» предназначен для автоматического обнаружения низколетящих целей (в том числе беспилотных судов малого класса), их верификации по видеоизображению и последующего противодействия путем создания помех.

Уточняется, что комплекс способен распознавать и классифицировать объекты по типам: птица, БПЛА, самолет, человек или машина. Характеристика позволяет применять средства подавления только на БПЛА, исключая воздействие на воздушные суда. Также РЛС сможет «выявлять в том числе БПЛА, летящие в режиме радиомолчания, что позволяет охватить весь спектр модели угроз».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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