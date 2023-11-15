Генпрокуратура России заставила Wildberries изменить свои «правила» в пользу покупателей

По итогам прокурорской проверки администрация маркетплейса Wildberries изменены около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения торговой площадки, продавцов и покупателей. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

В частности, исключена обязанность покупателя по проверке качества товара при получении, а датой возврата продукции определен момент отказа от нее. Теперь срок доставки товара может быть продлен только по согласованию с потребителем. Вместе с тем зафиксировано безусловное право гражданина отказаться от приобретенной продукции, в том числе технически сложных устройств. Кроме того, сокращен срок рассмотрения претензии о замене товара.

«Неукоснительное соблюдение прав потребителей в сфере дистанционной торговли находится на контроле в Генеральной прокуратуре Российской Федерации», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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