Врачи в Москве спасли 4-летнюю девочку, проглотившую 36 магнитных шариков детского конструктора

В Москве в детской больнице имени Г. Н. Сперанского спасли ребенка, проглотившего 36 магнитных шариков. Как сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения, 4-летняя девочка поступила с жалобами на боль в животе, вялость и многократную рвоту.

Врачи провели рентгенологическое исследование, в результате которого обнаружили в кишечнике ребенка 36 магнитных шариков детского конструктора, которые сделали в кишке девочки шесть отверстий.

«Во время выполнения срединной лапаротомии врачи послойно вскрыли брюшную полость и из тощей кишки извлекли 29 магнитных шариков, а затем ушили шесть перфораций. Далее, и это осложняло ситуацию, хирурги обнаружили, что еще семь шариков «гуляли» в двенадцатиперстной кишке, куда было не так просто добраться. Здесь врачи использовали комбинированный подход, пригласив врача-эндоскописта, который с помощью гибкого эндоскопа с металлическим наконечником примагнитил шарики и извлек их», – пояснили в депздраве.

Через десять дней пациентку выписали домой с хорошим прогнозом.

Врачи предупреждают, что магнитные шарики представляют большую опасность для маленьких детей и призывают родителей не оставлять детей наедине с опасными предметами.

Москва, Светлана Антонова

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