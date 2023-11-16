В России возбуждены дела против 523 иностранных наемников Киева из 44 государств

В настоящее время в России под уголовное преследование попали 523 иностранца из 44 государств, которые принимали участие в боях на стороне киевского режима. Как сообщил Следственный комитет России, в международный розыск объявлены 39 человек, 16 обвиняемых заочно арестованы.

В качестве обвиняемых в наемничестве заочно привлекаются граждане Бельгии, Великобритании, Грузии, Израиля, Латвии, США, Франции, Финляндии, Нидерландов, Дании, Италии, Литвы и других стран, уточнил СКР.

В то же время в ведомстве отметили, что в рамках работы по идентификации погибших и поиску без вести пропавших мирных жителей Донбасса уже установлены личности более 650 человек.

Согласно заключениям комплексных оценочных строительно-технических экспертиз, полученным в 2023 году, стоимость восстановительных работ на разрушенных в результате преступных действий вооруженных формирований Украины объектах составляет более 2 млрд рублей.

Москва, Светлана Антонова

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