Температура даже днем будет отрицательной – синоптики о погоде в Москве

В московском регионе в ближайшие дни установятся отрицательная температура даже в дневное время. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, пока обойдется без больших снегопадов, а атмосферное давление будет расти.

«С пятницы погода начнет опережать календарь, в столичном регионе будет господствовать полноценный «минус». Даже в дневные часы температура и по области, и в Москве будет ниже ноля. В выходные антициклональные условия будут способствовать ночному выхолаживанию воздуха, и по области возможны настоящие морозы, когда температура не только опустится до -10°, но понизится местами до -12°. Отклонение от нормы составит минус 2-3 градуса», – уточнили синоптики.

Так, в пятницу, 17 ноября, ночью местами ожидается небольшой снег и похолодание до -5... -7°. Днем преимущественно без осадков. В Москве прогнозируется -4...-2°, по области -6...-1°.

В субботу, 18 ноября, без осадков. Ночью в Москве -8...-6°, по области -10...-5°. Днем в столице -5...-3°, в Подмосковье -7...-2°. В воскресенье, 19 ноября, ночью подморозит ещё сильнее – до -11...-12°. Днем в Москве -7...-5°, по области -8...-3°.

В понедельник и вторник, 20 и 21 ноября, местами возможен небольшой снег. Ночью -9...-4°, днем -7...-2°.

Москва, Светлана Антонова

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