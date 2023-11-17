Боец ЧВК «Вагнер» спас пострадавшую в аварии четырехлетнюю девочку и оказал ей первую помощь

Женщина и ее четырехлетняя дочь попали в ДТП на пешеходном переходе в городе Вольск. Первую помощь им оказал боец ЧВК «Вагнер», который находился рядом во время аварии и помогал им до приезда скорой.

«Музыкант» отметил, что не мог остаться в стороне, так как у самого есть пятилетний ребенок. Он незамедлительно подбежал к пострадавшим и поддерживал их до прибытия медицинских сотрудников, передает портал Вольск.ру.

«Девочка лежала под передним колесом, губы в крови, плакала. Обуви на ногах не было, слетела после удара машины. Я встал на колени, снял куртку, укрыл ее, держал за голову. Закричал, чтобы скорую вызвали. И сидел с ней до последнего, успокаивал, пока реанимобиль не приехал», – рассказал детали «вагнеровец».

По словам бойца, сам виновник аварии не оказал никакой поддержки пострадавшим. Он отметил, что до прибытия врачей с девочкой и ее мамой находился только он.

«Водителя «Жигулей» я не видел, его рядом не было. К девочке он до приезда скорой не подходил. Мать и ребенка он протащил на переходе несколько метров», – добавил «музыкант».

Вольск, Светлана Антонова

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