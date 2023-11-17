Армия России за неделю нанесла 24 групповых удара по ВСУ: поражены, в том числе, пункты дислокации нацбатальонов

Вооруженные силы России за неделю с 11 по 17 ноября нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.

Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава ВСУ, в частности, оперативно-тактической группы «Лиман», оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», а также пункты временной дислокации боевиков запрещенных в РФ нацформирований «Азов» и «Правый сектор».

Кроме того, успешно поражались артиллерийские арсеналы, склады вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов, аэродромная инфраструктура, а также центр подготовки снайперов и инженерного состава ВСУ, уточнили в минобороны РФ.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск ВС РФ за прошедшую неделю уничтожены радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, в том числе: одна поставленная Украине из Германии – «Cobra» и две производства США AN/TPQ-50.

В ходе воздушных и противовоздушных боев сбиты три самолета Миг-29 воздушных сил Украины. Средствами ПВО уничтожены 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 198 украинских беспилотников.

Москва, Светлана Антонова

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