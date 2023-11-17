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Пятница, 17 ноября 2023, 16:49 мск

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Запад готовит почву для смены правящей элиты на Украине

Запад начал готовить почву для смены правящей политической элиты на Украине на фоне военных неудач Киева. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич. По его словам, цель этого проекта – «законсервировать текущее положение вещей».

«Видим, как на фоне военных неудач и наращивания информационного фона на самом Западе относительно антидемократической и коррумпированной сущности киевского режима его иностранные спонсоры начали готовить почву для смены элит на Украине в попытке законсервировать текущее положение вещей. По различным каналам, в том числе через отставных дипломатов, бывших функционеров и военных чинов НАТО, активизированы «вбросы» с предложениями срочно зафиксировать территориальный статус-кво в надежде на приостановку российской военной спецоперации и отказ от реализации ее целей», – заявил российский дипломат, выступление которого опубликовано на официальном сайте МИД РФ.

«Военные планы киевского режима провалились. Обученные в странах НАТО члены украинских формирований, несмотря на высокие ожидания, не смогли добиться желаемых результатов. Поставленные им странами Запада вооружения были неспособны переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения, оказавшись в итоге неэффективной «инвестицией», – констатировал Буякевич.

По его словам, «всё более очевидным становится истинная подоплека тех, кто продолжают подпитывать вооруженное противостояние: за внешней стороной лозунга о помощи украинскому народу скрывается желание поддержать собственную экономику, в том числе за счет заказов своим оружейным концернам, обновления военных арсеналов и избавления от устаревшей продукции».

«Задачи просты: в условиях невозможности военных побед киевского режима – затянуть конфликт, вызвать новые жертвы и разрушения, обескровить Украину в прямом смысле этого слова, попытаться ослабить и дестабилизировать Россию», – констатировал Буякевич.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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