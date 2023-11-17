Долги российского бизнеса превысили 100 трлн рублей

Кредиторская задолженность российских компаний превысила 100 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Константин Чекмышев, выступление которого на форуме «Банкротства – новая реальность» цитируют «Ведомости».

С начала года показатель вырос на 16% и на 1 августа составил почти 103 трлн рублей. Дебиторская задолженность бизнеса с начала года выросла на 14,4% до 99,078 трлн рублей к 1 августа.

Чекмышев назвал рост кредиторской и дебиторской задолженности не очень позитивным трендом, так как это может усугубить ситуацию с числом продолжающихся дел о банкротстве организаций. В январе – июне этого года количество таких дел выросло «колоссально» – на 25% до 62 600 по состоянию на 1 июля по сравнению с 50 300 на начало года, уточнил он.

Как отмечает издание, кредиторская задолженность бизнеса без учета субъектов малого предпринимательства растет каждый год, начиная с середины 1990-х годов, следует из данных Росстата.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»