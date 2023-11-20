Благотворительный фонд супруги президента Украины Елены Зеленской поставляет детей педофилам Франции, Великобритании и Германии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сопредседатель парламентской комиссии от Совета Федерации по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима Инна Святенко. По ее словам, соответствующая информация была опубликована в зарубежных масс-медиа.

«Россия постоянно обращает внимание мирового сообщества на преступления киевского режима. И только в ноябре текущего года по инициативе нашей страны уже состоялось два заседания в Совете Безопасности ООН, которые касаются обстрелов Донецка и насильственного изъятия детей и их незаконной эксплуатации. Еще одно показательное свидетельство о нарушении киевским режимом прав детей – это распространенная иностранными СМИ информация о налаженном на Украине бизнесе, который основан на жизни и здоровье людей, а также торговле украинскими детьми под прикрытием благотворительных фондов», – отметила Святенко.

Сенатор обратила внимание на статью одного из зарубежных изданий от 5 ноября о деятельности благотворительного фонда Елены Зеленской. «Под видом благородной миссии по спасению несовершеннолетних детей от военного конфликта проводит эвакуацию детей с территории Украины. По признанию сотрудников фонда, который давал открытое интервью зарубежным СМИ, организация Зеленской систематически передает детей педофилам из Франции, Великобритании и Германии. Вот, оказывается, что вкладывает основатель фонда в понятие восстановление человеческого капитала Украины, а также в понятие гуманитарной помощи», – сказала сопредседатель парламентской комиссии.

Москва, Мария Соколова

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