Зима: температура в Москве опустится ниже нормы

В ближайшие дни в московском регионе сохранится морозная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, средняя суточная температура будет ниже нормы на 3 градуса.

Во вторник, 21 ноября, ожидается ночью небольшой снег, по области местами умеренный. В Москве -9...-7°, по области -11...-6°. Днем также вероятен небольшой снег. В столице -6...-4°, в Подмосковье -8...-3°. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Местами возможна гололедица.

В среду, 22 ноября, преимущественно без осадков. Ночью в Москве -10...-8°, по области -13...-8°. Днем в столице -7...-5°, в Подмосковье -9...-4°. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Местами гололедица. В четверг, 23 ноября, прогнозируется похожая погода, но при этом возможен порывистый ветер местами до 15 метров в секунду.

В пятницу и субботу, 24 и 25 ноября, ожидается снег. Ночью -10...-5°, днем -6...-1°. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Москва, Светлана Антонова

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