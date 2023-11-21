Армия России уничтожила более 650 военных ВСУ

Российские войска за минувшие сутки отразили несколько атак ВСУ и нанесли массированные удары по скоплениям живой силы и технике противника, в результате чего было уничтожено более 650 боевиков. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

В частности, на Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино Луганской народной республики. Общие потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми ранеными, а также два пикапа.

На Донецком направлении пресечены две атаки ВСУ около Курдюмовки. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике под Клещеевкой. Потери ВСУ составили до 245-ти военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 75-ти военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20. На Купянском направлении уничтожено до 25 военнослужащих и два автомобиля.

На Запорожском направлении российские войска нанесли удар в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка. Общие потери ВСУ убитыми и ранеными составили до 75-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения уничтожено до 50-ти военнослужащих ВСУ и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20.

В целом оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118-ти районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотников.

Москва, Светлана Антонова

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