«Будет беда»: бюрократия в России мешает эффективности госсистемы

Государственная система в России нуждается в глубокой перестройке на фоне роста бюрократии и невозможности решить любую проблему увеличением статьи бюджетных расходов. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов, комментируя принятый в Госдуме проект федерального бюджета на 2024-2026 годы. По его оценке, предложенную премьер-министром Михаилом Мишустиным в 2020 году систему унификации штатов министерств следует распространить на все госучреждения.

«Бюджетная политика предполагает внутреннюю механику, что все вопросы решаются с помощью выделения денег. На самом деле, наша государственная система нуждается в глубокой перестройке. Например, если мы берем систему высшего образования и науки, то бюрократия вузов утроилась с советских времен. То есть, в одном и том же вузе количество преподавателей уменьшилось, а количество чиновников увеличилось в три раза и всё время расширяется. Вы понимаете, кто съедает деньги? Поэтому вопрос – дать чуть больше на науку, чуть меньше денег – это не очень серьезный разговор, потому что выделение этих денег на науку и образование весьма условно», – пояснил Колташов.

Эксперт обратил внимание, как расходуются выделяемые на эту статью государственные средства. «Там сидят чиновники с зарплатой по 300 тысяч рублей, начальники каких-нибудь отделов стратегического анализа в университете каком-нибудь, и там сидит сын или дочь губернатора начальником, а дочь или сын мэра заместителем начальника, и еще под ними какой-то штат людей, которые вообще не понятно, чем занимаются. Вот кто съедает эти деньги. Поэтому унификация штатов – вот то, что Мишустин предложил сразу для министерств, когда пришел в 20-м году. Вот такая унификация штатов должна быть дополнением бюджетных выделений. Потому что иначе без этой унификации штатов будет происходить беда», – подчеркнул он.

«Обратная сторона – это так называемая оптимизация школ и детсадов, когда кучу детсадов и школ сливают в одну организацию, в результате чего уже ничего работать не может нормально. Это оборотная сторона, когда бюрократии совсем мало, меньше необходимого. А взаимодействие с родителями и учениками – это одна из задач директоров. Поэтому нужна совершенно другая в отношении структур политика – унификация штатов. И вот этот вопрос даже не ставится у нас. А он очень серьезный, потому что можно любые деньги сожрать и никакого эффекта не создавать при любых указаниях президента на улучшение качества образования, на преодоление последствий пребывания нашей страны в болонской системе», – отметил эксперт.

При этом Колташов констатировал, что в итоге получаются «плохие технические кадры», что ставит под вопрос экономическое развитие страны. «Мне рассказывали про выпускников инженерных факультетов, металлургов даже, которые толком не знают, чем отличается чугун от стали. Это люди, которые пойдут в новую промышленность. Очень они там нужны в кавычках», – добавил он.

Москва, Мария Соколова

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