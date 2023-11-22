Москвичей предупредили о сильном снегопаде

В четверг, 23 ноября, в Москве ожидается сильный снегопад. Как говорится в сообщении столичного департамента транспорта, осадки будут продолжаться весь день.

«Просим по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться городским транспортом в течение дня. Будьте особенно аккуратны на съездах и подъемах с мостов и эстакад. Не отвлекайтесь на телефон во время движения», – рекомендовали в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»