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Среда, 22 ноября 2023, 16:49 мск

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Москвичей предупредили о сильном снегопаде

В четверг, 23 ноября, в Москве ожидается сильный снегопад. Как говорится в сообщении столичного департамента транспорта, осадки будут продолжаться весь день.

«Просим по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться городским транспортом в течение дня. Будьте особенно аккуратны на съездах и подъемах с мостов и эстакад. Не отвлекайтесь на телефон во время движения», – рекомендовали в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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