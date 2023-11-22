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Среда, 22 ноября 2023, 19:22 мск

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Дерусификация Молдавии: Запад уничтожает ещё одну страну под видом «демократических реформ»

Запад пытается под видом «демократических реформ» «изничтожить» ещё одно государство на постсоветском пространстве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя попытку дерусификации Молдавии.

«Давайте возьмем статистику. 80% жителей Молдавии владеют русским языком и используют его в повседневной жизни. Граждане Молдавии бережно относятся к русской культуре. Они с любовью относятся к этому наследию, считая его, в том числе, и своим. Один из примеров – это отношение к Александру Пушкину, который прожил на территории современной Молдавии почти три года. К сожалению, власти в Кишиневе делают все, чтобы вытеснить русский язык из общественной жизни. Но они сначала молдавский… как сказать, даже не знаю, какое слово подобрать – молдавский язык… Они что сделали? Это абсурдное действие, которое даже невозможно квалифицировать – переписали, переиначили, переименовали в румынский. Теперь, видимо, взялись за русский язык», – пояснила Захарова сегодня на брифинге.

Представитель МИД РФ обратила внимание на западные методы насаждения демократии, в русле которых и действует власть в Молдавии. «Вслед за Прибалтикой и Украиной официальный Кишинев взял курс на искусственную дерусификацию страны. Для чего это, учитывая, что соседом является Россия, учитывая, что это экономические связи, что это семьи, общая история? Понятно, для чего – чтобы изничтожить еще одну страну под видом демократических реформ», – подчеркнула она.

«Под надуманными предлогами вводятся запреты на трансляцию русскоязычного материала, программ, имеющих русскоязычное содержание, закрываются телеканалы, блокируются новостные сайты, имеет место открытая дискриминация по языковому признаку. В конце октября одному из кандидатов на пост мэра Кишинева было отказано в участии в теледебатах из-за использования русского языка», – отметила Захарова.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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