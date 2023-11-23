«Куда будем размещать?» Туризм в России будет дорожать

Туризм в России продолжит дорожать на фоне сильных колебаний курса рубля, сокращения господдержки и повышения цен на услуги смежных отраслей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве с участием экспертов отрасти. По их оценке, главными проблемами отечественной туриндустрии являются сложности с логистикой и нехваткой инфраструктуры.

В частности, исполнительный директор Альянса турагентств Наталья Осипова высказала уверенность, что спрос на внутренний туризм будет только расти, как и цены на отдых. «Это (рост цен) зависит не от нас. Это, наверное, многим отраслям надо задать этот вопрос: вырастут ли цены? Цены на отдых зависят от очень многих факторов. Отдых – это такой островок и много-много лучиков, видов промышленности, от которых мы полностью зависим», – отметила она.

«На популярные отели цены заметно выросли… Надеюсь, что в 2024 году вырастет поток и на зарубежные туры, и уверена на 100%, что спрос на российские курорты, на путешествия по России тоже вырастет», – добавила Осипова, обратив внимание, что для отечественной туриндустрии остается актуальным главный вопрос: куда будем размещать отдыхающих?

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин также назвал главной проблемой развитие инфраструктуры. «В 2023 году видели, что в ряде регионов рост турпотока натолкнулся на отельные ограничения. Нам банально не хватает номеров в гостиницах. Например, если бы Дагестан знал, что турпоток в 2022-2023 году будет расти на 20%, они должны были в 2020-2021-м начать масштабное строительство, но в 20-21-м строить было невозможно – была эпидемия во всем мире. Соответственно, те проблемы с размещением – своего рода, болезнь роста. Та же самая ситуация на кавказских Минеральных водах: спрос вырос на 20%, но за прошедшие три года на 20% мест больше не появилось», – пояснил он.

При этом эксперт также обратил внимание на объективные причины роста стоимости туризма в России. «Туризм – это часть экономики. А если в экономике, в смежных отраслях, у поставщиков всё дорожает, туризм не может остаться в стороне. Обращу внимание, что в затратах отеля на персонал – в отеле нужно много, это одна из затратных человекоресурсных отраслей… Затраты на персонал составляют 40-50%. Зарплаты у персонала отелей в этом году выросли на 10-15%. Да, половину затрат мы профинансировали. Продукты питания – наверное, все ходят в магазины и понимают, что рост тоже в пределах похожих. И удержаться от удорожания отели не могут. Это не потому, что они жадничают и хотят больше денег получить с туристов. Они хотят хотя бы удержаться в той рентабельности не очень высокой, поверьте, которая у них есть на сегодня», – подчеркнул он.

«Что касается зарубежа, мы видим, что курс доллара снижается, и это вроде бы должно стимулировать спрос и покупки уже 2024 года, но, как ни парадоксально, на снижении курса, точно также, как и на росте курса продажи валютных туров, привязанных к курсу доллара, они, наоборот, замедляются. Когда курс растет, туристы думают – подождем, как-то уже очень дорого… Когда курс падает, туристы думают – подождем, завтра будет дешевле. И сидят, и ждут. Туроператорам выгодно, когда курс просто стоит на каком-то уровне, дает адаптироваться туристам к этому курсу, тогда все желающие могут покупать. Любые движения – это плохо для рынка. Хотя, если курс будет 60, спрос на зарубежку будет очень хороший», – отметил Ромашкин.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко со своей стороны назвал ещё одну причину, которая повлияет на рост цен на туризм в 2024 году. «По бюджету следующего года нашей страны субсидирование авиаперевозки из отдаленных регионов РФ будет сокращено в два раза. Как вы думаете, как это повлияет на стоимость тура? Наверное, не со знаком «минус», скорей – со знаком «плюс». Поэтому, безусловно, мы четко должны понимать, что все эти моменты, которые происходят вокруг нас… Такая отрасль, как туризм, чрезвычайно чувствительна с точки зрения цены ко всему происходящему», – заключил Осауленко.

Москва, Мария Соколова

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